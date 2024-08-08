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الجيش: القوات المسلحة والمستنفرون يدحرون مجموعة من “المرتزقة الهاربين” في محور كبري “مايرنو”

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Khaled 0 تبليغ

الجيش: القوات المسلحة والمستنفرون يدحرون مجموعة من “المرتزقة الهاربين” في محور كبري “مايرنو” بولاية سنار إلى جانب قتل عدد منهم واستلام شاحنة وتدمير مركبات قتالية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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