الجيش: القوات المسلحة والمستنفرون يدحرون مجموعة من “المرتزقة الهاربين” في محور كبري “مايرنو” بولاية سنار إلى جانب قتل عدد منهم واستلام شاحنة وتدمير مركبات قتالية.

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