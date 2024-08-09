تدشين مبادرة السودان في الوجدان لدعم القوات المسلحة بكسلا

دشن والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق مبادرة السودان في الوجدان لدعم القوات المسلحة تحت إشراف قطاع التوجيه بوزارة التربية والتوجيه بالتعاون مع رابطة الصحفيين الوافدين الي كسلا.

وحيا الوالي لدي مخاطبته انطلاقة فعاليات المبادرة بمشاركة فرق الفنون الشعبية في لوحة جسدت وحدة مجتمع الولاية – حيا القائمين على أمر المبادرة الي جانب تضحيات القوات المسلحة في معركة الكرامة وتقديمها لعدد من ابناء الوطن شهداء دفاعا عن الارض والعرض موضحا ان اللوحة رسمت من خلال الفرق الفلكلورية جسدت السودان الكبير بولاية كسلا التي بها ثلث اهل السودان بمختلف مشاربهم.

وقال اننا سعداء بان تكون المبادرة عبر شريحة تجسد معنى الإخاء الصادق والتصالح المجتمعي. واضاف حقا لأهل كسلا ان يفتخروا بهذا التصالح الاجتماعي وانصهار كل القبائل للتعبير عن موقفهم في معركة الكرامة دعما للقوات المسلحة.

واوضح الازرق ان الدعم المعنوي والمادي المقدم من شعب كسلا ليس للقوات المسلحة وانما شمل حتى اغاثة الملهوف عبر المبادرات المجتمعية الاخري.

وقدم الوالي شكره لأهل كسلا للمبادرات الكثيرة والدعم السخي الذي يحتاجه المحتاج والقوات المسلحة.

واكد بان شعب كسلا اول من التف وبادر للاستجابة لنداء القائد العام والاصطفاف مع القوات المسلحة والوقوف معها في خندق واحد مشيرا الي ان التعبير يختلف ممكن ان يكون بالجهاد بالنفس والمال أو المواقف التي تجسدها الفرق الفلكلورية التي تعمل على رفع الروح المعنوية وشحذ الهمم ودفع الناس للجهاد من خلال الفعاليات الكبيرة التي تقيمها وتعبر عنها.

وعبر الوالي عن شكره للقائمين علي امر المبادرة وكل الفرق بسحناتها المختلفة لوقفتهم وتعبيرهم لدعم القوات المسلحة. ودعا الوالي لاستمرار المبادرات خاصة وان المعركة لم تنتهي موكدا في ذات الوقت بان القوات المسلحة ستنتصر يوما ما احقاقا للحق ودفعا للباطل.

وبشر الازرق الشعب السوداني وشعب ولاية كسلا بان النصر آت وستنتصر القوات المسلحة وسيعانقها الشعب احتفاءا بالنصر علي(الاوباش) وسيعود السودان حرا شامخا وسينعم الشعب بمقدراته وامكانياته التي يريد العدو ان يسلبها.

من جانبه قال وزير التربية والتوجيه اننا سعداء بان يكون السودان ممثلا في الفرق الشعبية وحاضرا بأمانة حكومة ولاية كسلا رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

واكد ماهر بان الحضور من الفرق الشعبية جاهزون للقتال في الصفوف الامامية مع القوات المسلحة التي لن تهزم لاسناد الشعب لها.

واضاف اننا واثقون بان المولى سينصر القوات المسلحة ويعيد الامن والاستقرار في ربوع البلاد بقوة الجيش ودعم الشعب.

من جانبها اوضحت مدير قطاع التوجيه اميرة حسين بان المبادرة تم تحويلها من كسلا في الوجدان الي السودان في الوجدان باعتبار ان ولاية كسلا تمثل كل السودان. وقالت ان الحضور من الفرق الشعبية يمثلون اهل كسلا بكل سحناتهم ومختلف القبائل في لوحة ابداعية في أبهى صورها في التعايش السلمي للوقوف مع القوات المسلحة وهي تقدم الأرواح دفاعا عن الوطن.

ونوهت الي البرامج المصاحبة لعمل الرابطة في المجلات الثقافية والفنية الإبداعية الاعلامية المختلفة.

واكد زاهر منصور رئيس رابطة الصحفيين الوافدين الي كسلا وقوفهم بالقلم و َالسلاح مع القوات المسلحة مبينا ان المبادرة جاءت من اجل السلم المجتمعي ودعم القوات المسلحة والانتاج والانتاجية.

ووجه بعدد من الرسائل للمليشيا المتمردة مفادها بأنهم سيكونون من المدافعين عن الارض والعرض مما يعني مغادرتكم لأرض البلاد.

سونا