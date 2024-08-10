سمنار الأرقام القياسية ومعدلات التضخم بالسودان بالتركيز علي نهر النيل

في إطار التعاون والشراكة مع الجهاز المركزي للإحصاء وقسم الإحصاء الاجتماعي والدراسات السكانية بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة وادي النيل نظمت الكلية الخميس بالدامر سمناراً بعنوان؛ :الأرقام القياسية ومعدلات التضخم في السودان مع التركيز على ولاية نهر النيل خلال الاعوام2023_2024م بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء.

وتحدث في السمنار الأستاذ على محمد عباس مدير الجهاز المركزي للإحصاء معبراً عن سعادتهم باستضافة كلية الاقتصاد مبيناً انها الجهة الأولي التي يتحدث فيها الجهاز المركزي للإحصاء مبيناً ان الفريق الفني جمع بيانات الأسعار بالولايات المختلفة تشكل حصيلة مهمة للجهاز المركزي للاحصاء ومكن الفريق الفني للجهاز في قسم التضخم من تقدير بيانات أسعار العام 2023 والتي بموجبها تم حساب وقياس مؤشرات التضخم لعام 2023م ونشهد اليوم بكلية التجارة عرض التقرير الخاص بالتضخم للعام ٢٠٢٣م وذلك في اطار التعاون مع جامعة وادي النيل.

وتم عرض ومناقشة الأرقام القياسية الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء منذ اندلاع الحرب وحتى الان التي قدمها كل من الأستاذة نجاة عبدالعاطي والأستاذة هاجر مصطفى الطيب من قسم الأرقام القياسية بالجهاز ان هناك ارتفاع في التضخم بالولاية بسبب ظروف الحرب ونروح إعداد كبيرة للولاية ووجد ان معظم الدخل ينفق على الإيجارات والسكن. وتم تحليل البيانات ومناقشتها للاستفادة منها في وضع السياسات التي تساعد على نهضة السودان. ومن أهم التوصيات كانت:

توجيه البحوث لخدمة السياسات لبناء القرار.و تطبيق نظام تحليل البيانات الجغرافية. من جانبه عبر الدكتور محمود محمد أحمد عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة وادي النيل عن ارتياحهم باستضافة الكلية لأول سمنار للجهاز المركزي للإحصاء ينعقد بعد الحرب عن قياس معدلات التضخم للأعوام 2023 و2024م مؤكداً استعداد و تعاون قسم الإحصاء والدراسات السكانية بالكلية مع الجهاز المركزي للإحصاء. وشهد السمنار نقاشاً ثرا ً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والباحثين وذلك بحضور مدير الإحصاء بالولاية.

سونا