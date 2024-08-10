والى شمال كردفان يثمن دور الائمة والدعاة

امتدح والى ولاية شمال كردفان الاستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله دور الأئمة والدعاة ورجال الدين والإعلاميين فى إرساء قيم التسامح والتعايش السلمى والتبصير بقضايا الأمة عبر المنابر المختلفة.

وأشاد الوالى خلال لقائه الخميس بمكتبه بأمانة الحكومة بالابيض بالأئمة والدعاة والمرشدات ورجال الدين المسيحى والإعلاميين و تدشين القافلة الدعوية لإدارة الشؤون الدينية بشمال كردفان لإسناد العملية التعليمية اشاد بالقافلة وماتحمله من مضامين ودلالات وأشار سيادته الى أهمية مشاركة الجميع لضمان استمرار مسيرة التعليم مبيناً فضل التعلم فى نهضة وبناء الأمم. وتناول عبد الخالق جهود حكومته فى فتح المدارس وتصدر التعليم فى سلم الأولويات بجانب حل قضايا العاملين وخاصة المعلمين فيما يلى المرتبات . من جانبه حيا الاستاذ وليد محمد حسن الوزير المكلف لوزارة التربية والتعليم إدارة الشؤون الدينية ومكوناتها على هذه المبادرة النوعية التى تعزز وتقوى من امر التعليم والعملية التعليمية من خلال ارسال رسائل علمية وفقهية وتناول أهمية التعليم وحث المجتمع على المساهمة فى العملية التعليمية باعتبارها عملية تشاركية يحمل همها الجميع. متطرقا لاستهداف المليشيا للتعليم فى جوانبه المختلفة خاصة البنية التحتية.

وأكد المدير التنفيذى لمحلية شيكان عبد الناصر عبد الله على الاثر الكبير للائمة والدعاة ودورهم فى تحريك المجتمع والحديث حول أهمية تضافر الجهود للدفع بالعملية التعليمية. وقال عبد الناصر إن هذا اللقاء الذي جمع جميع الأطياف الدينية يدل على روح التسامح والتعايش السلمى بين كافة الطوائف الدينية بالولاية. من جانبه أوضح الاستاذ عبد الرحيم ادم ابو البشر مدير الإدارة العامة للشئون الدينية بشمال كردفان أن القافلة الدعوية لإسناد التعليم بالولاية تضم الائمة والدعاة والمرشدات ورجال الدين المسيحى وعدد من الصحفيين بهدف اسناد جهود الولاية فى قرارها لاستئناف العملية التعليمية مشيراً إلى أن القافلة ستستمر لمدة أسبوع تقدم من خلالها العديد من الرسائل الداعمة للتعليم عبر المنابر الدينية والمدارس بالاحياء مؤكداً وقوفهم كائمة ودعاة مع أنشطة وبرامج الولاية.

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