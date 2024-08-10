والي البحر الاحمر يدشن حاويات تجميع النفايات

دشن والي البحر الاحمر اللواء ركن م مصطفي محمد نور حاويات تجميع النفايات الصلبة تصنيع شركة جياد للجرارات والمعدات الزراعية بعدد (200 حاوية) توزع داخل المدينة وخارجها . وأكد السيد الوالي سعيهم الجاد في نظافة المدينة داعيا شركة جياد لتصنيع المزيد وتوزيعها علي الولايات من أجل نظافة واصحاح البيئة. من جانبه اكد ممثل المدير التنفيذي لمجموعة جياد الصناعية كمال الدين عباس عن جاهزيتهم للوقوف علي اشكاليات المدن بتقديم المنتجات الإضافية للشركة في مجال إصحاح البيئة وتنقية البيئة الحضرمية. وقال مدير عام هيئة النظافة الاستاذ مبارك عبدالماجد إن تدشين هذه الآليات يعتبر بداية لمشاريع قادمة في اداراة النفايات شاكرا والي البحر الاحمر في الدعم المقدر للهيئة وتحسين وتأهيل الوضع البيئي . سونا

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