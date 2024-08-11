حبس حلاق وشقيقه بتهمة طعن شخص بـ”مقص” فى الشرابية

أمرت نيابة الشرابية الجزئية، بحبس حلاق وشقيقه، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بطعن آخر في مشاجرة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان.

وكان ورد بلاغ لقسم الشرابية، يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن حلاق استعان بشقيقه وتشاجروا مع شخص أثناء تعمده الوقوف أمام المحل، وقام الحلاق بطعنه بالمقص، وأسفر عن إصابته، ونقل إلى المستشفى، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

جريدة الدستور