باريس قرر المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفع قيمة مكافآت الفوز بالميداليات خلال أولمبياد باريس 2024.

وقال المركز الإعلامي للجنة الأولمبية المصرية، مساء السبت، إنه تقرر ارتفاع قيمة مكافأة الفوز بميدالية ذهبية إلى 5 ملايين جنيه “قرابة 100 ألف دولار”، و4 ملايين جنيه للميدالية الفضية “حوالي 80 ألف دولار”، و3 ملايين جنيه للميدالية البرونزية “قرابة 60 ألف دولار” بخلاف صرف مكافأة فورية لكل فائز ألف يورو وساعة يد قيمة.

وحصد أحمد الجندي الميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث، وسارة سمير الميدالية الفضية في رفع الأثقال، ومحمد السيد ميدالية برونزية في سلاح المبارزة. العربية نت

كانت هذه تفاصيل خبر تصل إلي 100الف دولار.. مصر تكشف قيمة المكافآت المالية للفائزين بميداليات في أولمبياد باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.