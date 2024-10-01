تفاصيل مثيرة في هروب نسناس من فيلا بالشيخ زايد

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-01-09 07:14:32Z | | K±RI¸°ª´

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالشيخ زايد عن كواليس تجول “نسناس” اعلى اسوار الفيلل بكومبوند بيفرلي هيلز حيث تبين انه هرب من مالكه بعد فتحه النافذة وقفزه منها للخارج وتجول اعلى الاشجار واسوار الفيلل المجاورة.

واشارت التحقيقات التي اجريت برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد الى ان نسناس يمتلكه أحد سكان كومبوند بيفرلي هيلز قام بفتح النافذة وخرج منها لخارج الفيلا ليتجول اعلى الاشجار واسوار المنازل المجاورة وشاهدته احدى السيدات من سكان الكومبوند فابلغت الامن الاداري الذي ابلغ شرطة النجدة وبدورها اخطرت الجهات الامنية.

انتقلت قوة امنية مدعمة بمختصين من الطب البيطري لاستدراج النسناس بـ”الموز” و “السوداني” بعد حقنها بكمية من المخدر لسهولة السيطرة عليه الا انهم لم يتمكنوا من ضبطه حتى نجح مالك النسناس في انزاله من اعلى احدى الاشجار بعدما استدعاه بطريقة متعارف عليها بينهما.

واستمعت النيابة لاقوال مالك النسناس على سبيل الاستدلال وقال ان النسناس قام بالضغط علة مفتاح “اوتوماتيك” مسؤول عن رفع وفتح النوافذ وتمكن من الهرب منها وانه استمر في البحث عنه حتى عثر عليه اعلى احدى الاشجار واستدعاه باسمه الذي اطلقه عليه فاستجاب له النسناس ثم قام بتسليمه للجهات المختصة من الطب البيطري.

وقررت النيابة العامة ايداع النسناس احدى حدائق الحيوان العامة تحت الملاحظة الطبية البيطرية لمدة 15 يوم وتسلمه مدير حدائق الحيوان العامة وتم ايداعه بحديقة الاسماك لحين نقله الى حديقة الحيوان بالاسكندرية، واستعلمت النيابة من هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عن مدى اصدار تراخيص للنسناس من عدمه.

صدى البلد