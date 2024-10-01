والي النيل الأبيض يلتقي بوفد لجنة المجلس الطبي السوداني فرع الولاية

مستشفى كوستي اكد الاستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الابيض اهتمام حكومته ببرامج وأنشطة المجلس الطبي السوداني فرع الولاية وتسخير كافة المعينات التي تسهم في توطين عمل المجلس بالولاية. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بامانة الحكومة بربك ظهر الاثنين وفد لجنة المجلس الطبي السوداني فرع ولاية النيل الأبيض برئاسة الدكتور محمد احمد هارون عميد كلية الطب بجامعة الامام المهدي رئيس اللجنة ، برفقة الدكتور محمد توم رئيس مجلس التخصصات الطبية ، بحضور الدكتور الزين سعد أدم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية الوزير ألمكلف والدكتور عبدالله عبدالكريم مستشار الوالي للشئون الصحية. واستمع الوالي خلال اللقاء لتقرير مفصل عن مجمل برامج المجلس من بينها انعقاد امتحانات السجل الدائم بمركز كوستي والترتيبات الجارية لاداء القسم للممارسة في منتصف أكتوبر المقبل. وقال الدكتور محمد احمد هارون عميد كلية الطب بجامعة الامام المهدي رئيس اللجنة في تصريح ل ( سونا ) ان اللجنة قدمت للوالي شرح وافي عن برامج وأنشطة المجلس الطبي السوداني مركز كوستي والمتطلبات الحقيقية لاستدامة عمل المجلس بالولاية وفي مقدمتها توفير مقر دائم للمجلس. واضاف ان الوفد وجد تعاون وتفهم كبير من قبل والي النيل الأبيض لعمل المجلس ووعد بتوفير كافة المعينات التي تساعد المجلس الطبي السوداني فرع الولاية لممارسة كل برامجه بالصورة المطلوبة . سونا

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