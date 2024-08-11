أثار شاب سوداني ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في حفل غنائي سوداني بالمملكة العربية السعودية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر الشاب في الحفل الذي أحيته الفنانة الضجة عشة الجبل. وفاجأ الشاب الفنانة الجبلية, بتصرف ساخر حيث قام برمي مناديل ورقية على الفنانة على طريقة النقطة وسط ضحكات جمهور مواقع التواصل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وسط ضحكات الجمهور.. شاب سوداني يفاجئ الفنانة عشة الجبل خلال حفلها الأخير بالسعودية ويرمي عليها النقطة “مناديل” بدلاً من “المال” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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