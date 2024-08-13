عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن كباشي يلتقي السفير المصري بالسودان

التقى عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي اليوم السفير المصرى بالسودان هاني صلاح ،وتطرق اللقاء إلى الأوضاع التي تشهدها البلاد وفرص و مجالات التعاون المشترك بجانب أوجه التنسيق فى ملف المياه .
و قدم عضو السيادي شرحاً مفصلاً لموقف الحكومة السودانية فيما يتعلق بمفاوضات جنيف ومنبر جدة وجميع المسارات التي من شأنها أن تسهم في استقرار وأمن ووحدة السودان.
ونقل عضو مجلس السيادة تحيات القيادة السودانية للحكومة والشعب المصري .
من جانبه أعرب السفير المصرى بالسودان في تصريح صحفي عقب اللقاء عن شكره وتقديره للسودان حكومة وشعبا. موكداً عزم بلاده الاستمرار في دعم الحكومة السودانية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام ، مشيراً إلى إستمرار دعم الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي لكل المبادرات التي يمكن أن تفضي إلى وقف الحرب في السودان.
و أضاف السفير المصرى أن اللقاء تناول عدد من المشروعات التي تنفذها مصر فى السودان مثل مشروع الربط الكهربائي وتطوير ميناء وادى حلفا النهري.
كما أعرب السفير هاني بالسودان عن شكره للخارجية السودانية بدعم المرشح المصري لمنصب المدير العام لليونسكو.
إعلام مجلس السيادة الانتقالى
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