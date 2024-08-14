مدرب ريال مدريد يعلق على “عرض سعودي مذهل” لفينيسيوس

لم يصمت مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، بشأن تقارير راجت مؤخرا تتحدث عن احتمال الرحيل المفاجئ لنجم الفريق فينيسيوس جونيور صوب الدوري السعودي.

التقارير، التي نقلتها وسائل إعلام عدة، أشارت إلى أن فينيسيوس تلقى عرضا مذهلا من صندوق الاستثمارات العامة السعودي للالتحاق بالعديد من المواهب الأوروبية اللامعة، والانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

لكن أنشيلوتي، الذي قاد ريال مدريد بالموسم المنتهي للقبي دوري الأبطال الأوروبي والدوري الإسباني، علق بشكل حاسم على العرض السعودي المفترض.

المدرب الإيطالي المخضرم قال “أستطيع أن أضمن أنه لا يوجد شيء كهذا”، مضيفا: “إنها مجرد تكهنات”، وذلك بحسب ما نقل موقع “سبورتس إليستريتد” عن الصحفي الرياضي الشهير فابريزيو رومانو.

ووصف الموقع رد أنشيلوتي بالجريء، في إشارة إلى ثقته بعدم رحيل نجم الفريق المرشح بقوة لحصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب هذا العام.

وكانت رويترز ذكرت، الاثنين، نقلا عن مصدر مقرب من مهاجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل إن اللاعب منفتح على عرض بأكثر من مليار يورو من السعودية.

وحسب المصدر، تواصل مسؤولون من صندوق الاستثمار العام السعودي مع فينيسيوس للاستفسار عن اهتمامه بالانتقال إلى الدوري السعودي بعقد مدته 5 سنوات بقيمة حوالي 200 مليون يورو لكل موسم، بالإضافة إلى المكافآت.

وتشمل الحزمة أيضا عقدا منفصلا لمدة 10 سنوات ليصبح سفيرا للسعودية قبل كأس العالم 2034.

ورغم “سعادته” في العاصمة الإسبانية، يعتقد فينيسيوس وممثلوه أن عرضا مغريا مثل هذا يحتاج إلى دراسة بعناية، وفق رويترز.

وقال مصدر آخر مقرب من اللاعب إن ريال مدريد لم يبد أي اهتمام بالتفاوض بشأن انتقال فينيسيوس

ووقع البرازيلي عقده الحالي مع ريال مدريد أواخر عام 2023، وسيستمر حتى صيف عام 2027، بأجر يقدر بنحو 11 مليون يورو (12 مليون دولار) في الموسم.

وهذا الرقم ضئيل للغاية مقارنة بالأرقام المفترضة المعروضة من السعودية.

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