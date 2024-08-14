أثارت فتاة سودانية, مقيمة بفرنسا, غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد حديثها في مقطع فيديو متداول.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكدت الفتاة في حديث لها أنها قامت بخياطة حوالي 50 قطعة من الملابس الداخلية النسائية في شكل علم السودان.
وأضافت أنها قامت بعرضها في العاصمة الفرنسية باريس كنوع من الاحتجاج على الحرب الدائرة الآن في السودان.
وأكدت الفتاة بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, أنهم كنساء كتبوا في لافتة الاحتجاج (أجسادنا ما هي ساحة المعركة لكم).
جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته المقطع تسابق على انتقاد الفتاة والسخرية منها, وكتب ناشر الفيديو: (آخر ما توصل إليه القحاتة)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. وسط غضب وسخرية المتابعين.. فتاة سودانية تقيم في فرنسا تقوم بخياطة ملابس داخلية نسائية في شكل علم السودان وساخرون: (آخر ما توصل إليه القحاتة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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