في ظاهرة فلكية مبهرة، ظهر الليلة “القمر الأزرق” أو “البدر الأزرق” العملاق في سماء السودان، حيث تُعد هذه الظاهرة النادرة رائعة ولن تتكرر حتى عام 2037. وذكرت وكالة ناسا أن القمر المكتمل سيصل إلى ذروة الإضاءة اليوم الاثنين وسيبدو مكتملاً لمدة ثلاثة أيام، ووفقاً للوكالة فإن المرة المقبلة التي سنشهد فيها قمرين أزرقين في عام واحد ستكون في يناير ومارس من العام 2037. العربية_السودان

كانت هذه تفاصيل خبر في ظاهرة فلكية مبهرة، ظهر الليلة “القمر الأزرق” أو “البدر الأزرق” العملاق في سماء السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.