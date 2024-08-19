الخارجية: أقصر الطرق لإنهاء الحرب توقف بعض الدول عن دعم المليشيات بالمال والسلاح

كشفت الحرب في السودان عن أسوأ أنواع الانتهاكات والجرائم الإنسانية التي نفذتها مليشيا الدعم السريع المتمرّدة بحق المواطنين و الأبرياء ، ولعل العالم بأسره قد أطلع على تلك المذابح والفظائع والانتهاكات التي وثقت لها المليشيا بنفسها ونقلتها وسائل الإعلام ولم يعد مخفيا على أحد نوايا المليشيا الإرهابية وجرائمها بينما تتماهي معها بعد الجهات وتبحث لها عن دور سياسي وجودي داخل الشعب السوداني .

وأكد وزير الخارجية حسين عوض علي لدى تقديمه عرض في معهد الفكر والحضارة الإسلامية بكوالالمبور أن المجتمع الدولي يدرك تمامًا الفظائع والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها الميليشيا ضد الشعب السوداني قاطعا أن القوات المسلحة قادرة تمامًا على هزيمة الميليشيا. وهى تخوض هذه الحرب المفروضة بعزم لا يتزعزع لاستعادة السلام والاستقرار، وتمكين الشعب من إعادة بناء حياته وإصلاح الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي الذي هددته الحرب بشدة.

واضاف وزير الخارجية حسين ان هذه الحرب لم تكن لتستمر طويلاً لولا الدعم اللوجستي والسياسي والإعلامي الذي تتلقاه الميليشيا من بعض الدول الإقليمية. لذا فإننا في السودان نناشد كل الدول المحبة للسلام، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية وكل الدول وخاصة الدول الشقيقة والصديقة، أن تدين الجرائم والفظائع التي ترتكبها المليشيا، إلى جانب انتهاكاتها الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. مبينا إن خرق الميليشيا لإعلان جدة بشأن حماية المدنيين وإيصال الإغاثة يستوجب رد فعل دولي حاسم ورادع.

وطالب وزير الخارجية بعض الدول بالتوقف عن دعم الميليشيا المتمردة بالمال والسلاح والمرتزقة. الامر الذى يعتبر أقصر الطرق لإنهاء الحرب. بالمقابل أعلن الوزير عن ترحيب السودان بكل المبادرات الجادة الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار. مبينا أن السودان ظل ثابتا في التزامه بمنصة جدة باعتبارها المنتدى للتفاوض على وقف إطلاق النار ومصر على تنفيذ قرارات منصة جدة، والتي تتضمن حماية المدنيين والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم كشرط أساسي للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن وقف إطلاق النار.

وبشأن الأوضاع الإنسانية في السودان قال وزير الخارجية أنه لا توجد مجاعة وشيكة فيما يتعلق بالوضع الإنساني ، والحكومة ملتزمة بحماية وتقديم المساعدات للمحتاجين. ومع ذلك ، يجب أن أوضح أن السودان لا يواجه مجاعة وشيكة ، على الرغم من حملة الميليشيات المنسقة والمتعمدة لتجويع السكان في مناطق معينة من البلاد. تتضمن استراتيجية الميليشيات منع الزراعة في المناطق الرئيسية المنتجة للأغذية عن طريق سرقة الآلات الزراعية والمدخلات والمحاصيل وعرقلة قنوات الري وترويع المزارعين وعرقلة توصيلات الإغاثة ونهب مستودعات الأغذية الرئيسية.

ومع ذلك و وفقًا لآخر مسح مشترك أجرته وزارة الزراعة والوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة ، لا يوجد سوى عجز طفيف في الحبوب الأساسية في البلاد ، وهي مسألة تحدث أحيانًا لأسباب مختلفة ، مثل نقص المطر. كخطة طوارئ ، سنزرع كميات كافية من الذرة الرفيعة ، الحبوب الأساسية ، في حالات آمنة ، حتى تلك التي لا تُزرع فيها تقليديًا. بالنسبة للقمح ، الذي يتم استهلاكه بشكل أساسي في المراكز الحضرية وستستمر البلاد في الاعتماد على الواردات.

وكشف وزير الخارجية إن تصوير التحدي الإنساني على أنه يعتمد على ممر حدودي معين هو أمر مضلل حاليا فيما توجد خمسة ممرات حدودية مفتوحة لممر المساعدات، بالإضافة إلى سبعة مطارات دولية جاهزة لتلقي رحلات المساعدات. البيان الأخير من قبل أطباء بلا حدود (MSF) بشأن اعتراض شاحناتها المحملة بالأدوية والإمدادات الغذائية العلاجية من قبل الميليشيا بالقرب من الفاشر ، بعد عبورها من تشاد ، بينما تكمن المشكلة الحقيقية في خطة المليشيا مع سبق الإصرار لعرقلة تقديم المساعدات ، وليس في استخدام نقطة دخول محددة.

وعلاوة على ذلك، يدعو السودان المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة إلى الوفاء بتعهداتهم بالمساعدة الإنسانية. وأكد الوزير تصميم الحكومة السودانية على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2019 المجيدة ، والانتقال إلى الديمقراطية وتشكيل حكومة انتقالية بعد الحرب. وتتمثل أهم مهام هذه الحكومة في حل الميليشيات لصالح جيش وطني موحد وإجراء انتخابات عامة عادلة، مما يسمح للشعب السوداني باختيار قادته والتعبير عن آمالهم وتطلعاتهم لمستقبل أفضل.

سونا