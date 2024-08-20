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شخصية مقربة من الفريق البرهان قادت حوارات التفاوض الفردي مع السياسيين القادمين من القاهرة

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اسماء عثمان 0 تبليغ

لن يتم تشكيل حكومة مدنية في السودان قريباً .. ووفد القوي السياسية الذي تم استدعاؤه من العاصمة المصرية القاهرة للتشاور حول تشكيل الحكومة .. هذا الوفد سيعود أدراجه إلي القاهرة دون تحقيق نتائج تُذكر ..

• شخصية مقربة من الفريق البرهان قادت حوارات التفاوض الفردي مع السياسيين القادمين من القاهرة .. وبعض القادمين ضمن الوفد قالوا إن طريقة التشاور غير عميقة وغير منتجة ..

• خلاصة الأمر أنه لن يتم التفكير الجاد في تشكيل حكومة قبل التوصل إلي مرحلة متقدمة من حسم الحرب أو التوصل إلي نقطة ترضاها قيادة الجيش وحلفاؤها في القوات العسكرية والأمنية الأخري ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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