تفقد اللواء شرطة (حقوقى) مبارك الزين أحمد مدير دائرة المرور السريع بالإدارة العامة للمرور عدد من إدارات المرور السريع والداخلى بالولاية الشمالية شملت ( دنقلا – معبر ارقين -وادى حلفا – معبر اشكيت قطاع حلفا – عبري – دلقو- كرمة -السليم ) إضافة إلى قطاعات وطرق المرور السريع بعد تعرضها للإنقطاع بسبب السيول والأمطار التى شهدتها الولاية مؤخرا حيث وجه سيادته بوضع علامات تحذيرية وإرشادية وتعيين ارتكازات ثابتة بمناطق الخطورة والمنحنيات والمنعطفات لتنبيه السائقين ضمانا لسلامتهم وسلامة مركباتهم. وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) بوقوف السيد مدير دائرة المرور السريع على سير العمل لتشييد المكاتب الإدارية الجديدة بقسم مرور دلقو والذى سوف يسهم بصورة كبيره فى تسهيل وتقديم الخدمات المرورية لانسان الولاية كما تفقد سير العمل المرورى وضبط حركة المركبات بمعبر اشكيت الحدودى وتلقى تنويرا عن طبيعة عمل المعبر وشهد فى ختام زيارته دورة التصوير الفوتغرافى الإحترافى لتعزيز الإبتكار فى مجال أعمال المرور . المكتب الصحفي للشرطة

كانت هذه تفاصيل خبر مدير دائرة المرور السريع يتفقد أحوال القطاعات بالولاية الشمالية بعد تعرضها للسيول والأمطار فى الفترة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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