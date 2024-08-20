ضبط مزرعة لزراعة المخدرات بولاية القضارف

ضمن جهودها المستمره والرامية للقضاء على ظاهرة تجارة وزراعة المخدرات وتجفيف مصادرها تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبناءا على معلومات توفرت لدى إدارة مكافحة المخدرات بولاية القضارف من ضبط مزرعة مخدرات داخل منزل أحد المروجين لا تتجاوز مساحته (400)م م بأحد أحياء مدينة القضارف بلغت جملة الكميه المزروعة بعد قطعها ووزنها (٩٠) كيلوجرام كما ضبط بحوزته علي بذور حشيش زنة (٦٠) جرام بالإضافه لعدد (٥) سيجارة ملفوفة جاهزة للتدخين و(١٠) جرام حشيش جاف جاهز للتعبئة تم توقيف المتهم (خ- ع- م ) ٤٥ سنه سوداني يقيم القضارف ودون بلاغ في مواجتهه مخالفة المادة (١٥) أ ،ج من قانون المخدرات والمؤثرات العقليه.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) بأن السيد/ مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء شرطه نصرالدين صالح عبدالرحمن مشاوي وقف على هذه الضبطية وأشاد بجهود القوة المنفذة ووجه بتحفيزهم ماديا ومعنوياَ وأكد على إستمرار الحملات وتكثيفها منعا لتفشى وإنتشار تجارة المخدرات وردع كل من تسول له نفسه المتاجرة والثراء الحرام خصما على صحة وسلامة عقول الشباب مستقلا الأوضاع الأمنية التى تعيشها البلاد وأكد سيادته بأن إدارته ستكون لهم بالمرصاد من خلال إنتشارها الواسع بولايات السودان المختلفة .

المكتب الصحفي للشرطة