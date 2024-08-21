تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حديث للفنانة الشهيرة ندى القلعة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت المطربة الشهيرة وهي تستضيف مواطن قطري خلال بث مباشر عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي. وطالبت القلعة, ممازحة الشاب القطري بارتداء العمامة السودانية بعد أن ظهر بالعقال القطري, وقالت: (يا سلام لو لبست العمة السودانية). وتغزلت ندى القلعة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أبناء شعبها قائلة: كل فتاة بإبن بلدها مغرمة). محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تتغزل في مواطن قطري استضافته خلال بث مباشر: (يا سلام لو لبست العمة السودانية وكل فتاة بإبن بلدها مغرمة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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