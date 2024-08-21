الجيش: مصر لم تزودنا بطائرات مقاتلة وما ورد ببعض المواقع معلومات مضللة

الجيش السوداني - الناطق الرسمي

نفى الناطق الرسمي للقوات المسلحة في بيان اليوم الأربعاء، ما ورد ببعض المواقع الإخبارية عن حصولهم على طائرات من طراز K8 من مصر، واعتبرها “معلومات مضللة”.

وأضاف البيان “نمتلك أسراباً من هذا الطراز من الطائرات صينية الصنع منذ مطلع الألفية الحالية وقد حصلنا عليها من جمهورية الصين الشعبية، قبل الحرب الحالية بعقدين من الزمان ولا حاجة للاستعانة بأي دولة صديقة، للحصول على مزيد من هذه الطائرات”.