نفى الناطق الرسمي للقوات المسلحة في بيان اليوم الأربعاء، ما ورد ببعض المواقع الإخبارية عن حصولهم على طائرات من طراز K8 من مصر، واعتبرها “معلومات مضللة”.
وأضاف البيان “نمتلك أسراباً من هذا الطراز من الطائرات صينية الصنع منذ مطلع الألفية الحالية وقد حصلنا عليها من جمهورية الصين الشعبية، قبل الحرب الحالية بعقدين من الزمان ولا حاجة للاستعانة بأي دولة صديقة، للحصول على مزيد من هذه الطائرات”.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: مصر لم تزودنا بطائرات مقاتلة وما ورد ببعض المواقع معلومات مضللة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.