ضبط خلية تنشط فى توزيع وغسيل الأموال المزيفة بشمال كردفان

بتنسيق مشترك تمكن تيم من مباحث رئاسة شرطة ولاية شمال كردفان وجھاز المخابرات العامة بالولاية بعد تكثيف عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة من القبض علي خلية إجرامية تنشط في توزيع وغسيل الأموال المزيفة بشرق المدينة في أحياء طيبة-بلفم-غزة- وكريمة شمال وجنوب وتمكن التيم من القبض علي عدد (6) متھم وبحوزتهم معروضات العملات المزيفة وتمثلت فى عدد (194)ورقة فئة (1000) جنيه

(15) ورقة فئة (500) جنية

(4) ورقات فئة (200) جنيه

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهة المتهمين بفتح بلاغات جنائية بالقسم الأوسط تحت المادة( ١١٧) من القانون الجنائى جدير ذكره أن هذه الضبطية كانت تحت إشراف السيد مدير دائرة الجنايات العميد شرطة محمد عثمان البخيت الأمين وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) بإشادة السيد مدير شرطة ولاية شمال كردفان اللواء شرطة الدكتور عبدالله عبدالرحمن عبدالله أدم بهذا الإنجاز النوعى الجنائى الكبير بالولاية مؤكدا على أهمية التعاون والتناغم بين كافة الأجھزة الأمنية بالولاية من أجل تحقيق الأمن والأمان والإستقرار لمواطن الولاية .

المكتب الصحفي للشرطة