بتنسيق مشترك تمكن تيم من مباحث رئاسة شرطة ولاية شمال كردفان وجھاز المخابرات العامة بالولاية بعد تكثيف عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة من القبض علي خلية إجرامية تنشط في توزيع وغسيل الأموال المزيفة بشرق المدينة في أحياء طيبة-بلفم-غزة- وكريمة شمال وجنوب وتمكن التيم من القبض علي عدد (6) متھم وبحوزتهم معروضات العملات المزيفة وتمثلت فى عدد (194)ورقة فئة (1000) جنيه
(15) ورقة فئة (500) جنية
(4) ورقات فئة (200) جنيه
تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهة المتهمين بفتح بلاغات جنائية بالقسم الأوسط تحت المادة( ١١٧) من القانون الجنائى جدير ذكره أن هذه الضبطية كانت تحت إشراف السيد مدير دائرة الجنايات العميد شرطة محمد عثمان البخيت الأمين وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) بإشادة السيد مدير شرطة ولاية شمال كردفان اللواء شرطة الدكتور عبدالله عبدالرحمن عبدالله أدم بهذا الإنجاز النوعى الجنائى الكبير بالولاية مؤكدا على أهمية التعاون والتناغم بين كافة الأجھزة الأمنية بالولاية من أجل تحقيق الأمن والأمان والإستقرار لمواطن الولاية .
المكتب الصحفي للشرطة
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط خلية تنشط فى توزيع وغسيل الأموال المزيفة بشمال كردفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.