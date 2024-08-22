“تقدم”: نطالب طرفي الحرب بالتمسك بالسلام كخيار وسلوك

قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بأننا نتطلع أن يلتزم الطرفان بهذا التعهد المهم لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية من مواد غذائية وإمدادات طبية لكل السودانيين بكل مناطق ومدن وقرى السودان دون تمييز. – ندين الانتهاكات المتواصلة ضد المدنيين من قبل طرفي الحرب منذ بداية مباحثات جنيف على رأسها القصف المدفعي للطرفين الذي طال عدة مناطق وأعيان مدنية. – نطالب طرفي الحرب بالتمسك بالسلام كخيار وسلوك والحرص على استمرار مباحثات جنيف بكل صدق وجدية – نأمل استثمار طرفي الحرب سانحة وفرصة مباحثات جنيف وتعزيز الاتفاق الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية بالاستجابة لتطلعات وآمال وأمنيات الشعب السوداني بالوصول إلى اتفاق لوقف العدائيات. الجزيرة – السودان

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