الرئيسية/أخبار/ مليشيا الجنجويد تقصف بالمدفعية الثقيلة، المكتبة العلمية ومركز دراسات السلام بفرع جامعة الفاشر أخبار 2024-08-22 آخر تحديث: 2024-08-22 تنسيقية لجان مقاومة الفاشر: مليشيا الجنجويد تقصف بالمدفعية الثقيلة، المكتبة العلمية ومركز دراسات السلام بفرع جامعة الفاشر 2024-08-22 آخر تحديث: 2024-08-22

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