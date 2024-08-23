الصحة تؤكد على تامين الادوية لكل ولايات السودان الآمنة

د. هيثم وزير الصحة المكلف

اعلن وزير الصحة الإتحادي د. هيثم محمد ابراهيم، أن وزارته وفرت أدوية الملاريا للبلاد لمدة ٦ أشهر وتم توزيعها للولايات.

وأكد في منبر وزارة الثقافة والإعلام اليوم، تأمين الإمداد الدوائي داخل البلاد لكل أمراض الأورام ومكافحة الأوبئة والأمراض المعدية. وقال إن الولايات الآمنة تشهد استقرارا في الإمداد الدوائي. وكشف إن وزارته استلمت إمدادات من المحاليل الوريدية وأدوية الملاريا وغسيل الكلى ومكافحة الاوبئة قامت بتوزيعها للولايات.

وقال إن التحدي الوحيد هو إيصال الإمداد الدوائي لمناطق سيطرة المليشيا مما يعرض الإمداد للنهب وقطع الطريق والايقاف لمدة طويلة.

وقال إن الحكومة أوصلت إمداد دوائي لغرب كردفان يقدر ب ٣٠ ألف طن الشهر الماضي، وقامت بإسقاط إمدادا دوائي شحن جوي للفاشر. فيما اكد انتظام إيصال الإمداد الدوائي عن طريق النقل الجوي لولايتي النيل الأبيض والنيل الأزرق. وكشف عن ترتيبات مع عدد من الجهات لإيصال الإمداد الدوائي لجنوب كردفان.

وجدد تأكيده بأن حوجة البلاد من الأدوية تقدر ب ٥٠ مليون دولار شهرا وقد تم تغطية بأكثر من ٦٠% ، لافتا الى جهود وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في توفير الإمداد الدوائي.

وشكر الوزير المانحين بالاستجابة للدعوات حسب الاحتياجات التي تم رفعها للشركاء ووكالات الأمم المتحدة. وصف وزير الصحة الوضع الصحي في البلاد بالمرونة والاستجابة للاحتياجات العاجلة. وطمأن الوزير المواطنين بوجود ترتيبات لاستكمال الاحتيجات من الأدوية بدعم من وزارة المالية والشركاء، فضلا عن الجهود والترتيبات الجارية والعمل الكبير في اطار الاستجابة لمكافحة الكوليرا.

وأكد الوزير في هذا الخصوص بانه تم تأمين الاحتياجات الأساسية للولايات المتاثرة بالكوليرا من منظمات الأمم المتحدة ضمن جهود الوزارة في محور مكافحة الاوبئة، مشيرا إلى أن عدد من التدخلات قامت بها وزارة المالية لتأمين الإحتياجات الأساسية وذلك بدفع مليار جنيه، إلى جانب فرز العطاءات المتعلقة بمكافحة الوباء.