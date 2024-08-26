قطر الخيرية والهجرة الدولية تواصلان توزيع المواد الإيوائية للنازحين بالمجتمع المضيف بالبحر الأحمر

واصلت الفرق الميدانية لقطر الخيريّة، بالشراكة مع “منظمة الهجرة الدولية IOM ” اليوم تنفيذ مشروع توفير المواد الإيوائية للنازحين المستضافين بالمجتمع المضيف في منطقة سنكات، وذلك بعد تقديم حزمة أولى من المواد الإيوائية للأسر المتضررة في ستة مراكز إيواء بمدينة بورتسودان خلال الفترة الماضية.

وعبّر عددٌ من المسؤولين المحليين والأسر المستفيدة بالمجتمع المضيف عن سعادتهم واشادتهم بتوفير قطر الخيريّة ومنظمة الهِجرة الدولية لحزمةٍ جديدة ومُتنوعة من المواد الإيوائية اشتملت كل حزمة منها على عدد من البطاطين، سجادات للنوم، أدوت مطبخ، مصباح يعمل بالطاقة الشمسية، صفائح بلاستيكية لحمل وتخزين الماء، وحقيبة لحمل الأغراض، وناموسيات.

وقال طارق محيي الدين، مدير مكتب السودان بالإنابة إن توزيع المواد الإيوائية على النازحين بالمجتمع المضيف في منطقة سنكات اليوم يأتي مواصلة للتوزيع السابق في مراكز (مجمع مدارس سلالاب، مدرسة البحر الأحمر الثانوية، مدرسة ترانسيت الأساسية، المدرسة الصناعية، مدرسة الشيخ مصطفى الأمين بنات، ومركز فلب للنازحين الجنوبيين بمدينة بورتسودان)، وذلك بشراكة نوعية مع “منظمة الهجرة الدولية IOM “.

سونا