تلفون كوكو يتهم الحلو بالتآمر على المواطنين

اتهمت الحركة الشعبية قيادة الجنرال تلفون كوكو ابو جلحة، قيادة الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو، بالاشتراك مع مليشيا الدعم السريع المتمردة في تجويع المواطنين في منطقة جبال النوبة ومنعهم من ممارسة نشاطاتهم الزراعي عبر محاصرة المدن والقرى وقطع طرق الامدادات ورفض الإغاثة الطارئة المقدمة من برنامج الغذاء العالمي.

وقالت الحركة الشعبية “مؤتمر جوبا” قيادة تلفون كوكو، إن فرض الحصار على المدن والقرى وتجويع المواطنين الهدف منه اجبارهم على الخروج منها.

وحمل البيان الحركة الشعبية شمال مسؤولية التدهور بإقليم جبال النوبة منذ تعنتهم في الاتفاق مع وفد المفاوضات الذي كان يقوده الفريق كباشي، في جوبا. اليوم التالي

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