الرئيسية/اقتصاد/ ارتفاع معدل التضخم إلى 218.18% اقتصاد 2024-09-19 آخر تحديث: 2024-09-19 سجّل مُعدّل التضخُّم لشهر أغسطس 2024، ارتفاعاً وبلغ نسبة 218.18%، وذلك بحسب ما أعلنه اليوم الخميس، الجهاز المركزي للإحصاء. 2024-09-19 آخر تحديث: 2024-09-19

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