واصلت الفنانة والممثلة السودانية المعروفة مونيكا روبرت, إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك على خلفية ظهورها في بث مباشر متداول.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المطربة والممثلة الملقبة بحسناء الفن السوداني في بث مباشر مع الناشط ولاعب كرة القدم السابق محمد المصطفى الشهير بالبرنس.
إثارة الجدل الذي سببته مونيكا, كان نتيجة ردها على البرنس, الذي طلب منها فتح الكاميرا للتواصل مع المتابعين عبر تطبيق “تيك توك”.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد جاء رد المطربة مثير, حيث قالت مبررة عدم فتحها للكاميرا:(ما بقدر افتح الكاميرا لأنو لابسة قميص نوم وراقدة فاكة شعري وفاكة العرش).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” تواصل إثارة الجدل في بث مباشر مع “البرنس”: (ما بقدر افتح الكاميرا لأنو لابسة قميص نوم وراقدة فاكة شعري وفاكة العرش) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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