“تقدم”: – تقدمنا بمذكرة رسمية إلى “الإنتربول”

قالت اللجنة القانونية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بأننا تقدمنا بمذكرة رسمية إلى “الإنتربول” نطالب فيها برفض الطلب المقدم من “نيابة بورتسودان” لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قياداتنا، على رأسهم رئيس التنسيقية عبد الله حمدوك

– الاتهامات الموجهة ضد قيادتنا من “نيابة بورتسودان” ذات طابع “سياسي كيدي” شملت اتهامات بتقويض “النظام الدستوري” و”الإبادة الجماعية” و”التحريض ضد الدولة”

– نؤكد أن قيادة التنسيقية تعمل على تحقيق الحلول السلمية للأزمة السودانية، وتدعو إلى وقف الحرب والمفاوضات