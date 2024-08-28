في قبضة السيول والكوليرا.. أرقام جديدة لـ”كوارث السودان”

أمطار و سيول

أعلنت السلطات السودانية، الأربعاء، حصيلة جديدة للأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول في عدد من الولايات، مؤكدة ارتفاع أعداد الضحايا إلى 138 شخصا، في 10 ولايات.

وأكدت غرفة الطوارئ الوطنية أن نحو 14 ألف أسرة تأثرت بالأمطار والسيول التي ضربت الولاية الشمالية الحدودية مع مصر، الثلاثاء، وفق وكالة السودان للأنباء.

وجاءت أمطار الولاية الشمالية بعد يومين من أمطار وسيول ضربت مناطق واسعة في شرق السودان، مما تسبب في انهيار سد أربعات، الذي يبعد 40 كيلومترا عن مدينة بورتسودان التي اتخذها قادة الجيش مقرا للحكومة، بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.

وكشفت الغرفة عن انهيار 3039 منزلا انهيارا كليا، بجانب تعرُّض 9679 منزلا لأضرار متفاوتة، مشيرة إلى أن الأمطار والسيول تسببت في تلف 8141 نخلة، بجانب 996 شجرة فواكهة متعددة.

وأصدرت السلطات السودانية قرارا بتعليق الدراسة في جميع مدارس الولاية الشمالية، وتأجيل الامتحانات بالمراحل المختلفة، لحين إشعار آخر.

وأكدت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 102 إصابة جديدة بالكوليرا، ليرتفع التراكمي إلى 1223 حالة، وتسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 48 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن حالات الكوليرا جرى تسجيلها في ولايات كسلا والقضارف والجزيرة والخرطوم ونهر النيل، وكشفت عن فتح مراكز عزل بتلك الولايات، ونوّهت إلى أنها في حاجة إلى مراكز عزل أخرى في كسلا والقضارف ونهر النيل.

وأوردت صحف محلية أن عدد الوفيات من جراء فيضان خور بركة بمدينة طوكر بولاية البحر الأحمر، ارتفع إلى 12 حالة وفاة، عقب العثور على جثمان رجل وطفلة.

وذكر شهود عيان لراديو دبنقا، أن الأهالي عثروا على جثامين أسرة كاملة تحت أنقاض منزلها، في حين لم تتمكن فرق الإنقاذ من انتشال الجثامين.

وكانت منظمة الهجرة الدولية أشارت إلى أن فيضان خور بركة أدى إلى نزوح 500 شخص، خارج المنطقة.

وجددت وحدة الإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية الحكومية، الأربعاء، دعوتها للمواطنين لأخذ الحيطة والحذر، وتوقعت هطول أمطار غزيرة في أنحاء واسعة من السودان.

وأعلنت غرفة الطوارئ الوطنية عن تأثر 10 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية، بالأمطار والسيول والفيضانات هذا العام، مشيرة إلى أن الضرر طال 50 محلية بتلك الولايات.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة (أوتشا)، أفاد بأن عدد الذين تأثروا من جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في جميع أنحاء السودان، يُقدر بـ317 ألف شخص.

وأشار المكتب على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء، إلى أن 118 ألف شخص نزحوا عن منازلهم، بينما دُمِّر ما يقرب من 27,000 منزل، وتضرر ما يصل إلى 31,240 منزلًا بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وأوضح المكتب أن الأمطار ألحقت أضرارا بـ 190 خيمة في مدينة كسلا بشرق السودان، تأوي حوالي 950 نازحا، فروا إلى المدينة من ولاية سنار والجزيرة والخرطوم بسبب الحرب.

الحرة