بعد إنقطاعها منذ 7 مايو الماضي.. عودة الكهرباء إلى كامل مدينة الأبيض

عادت عصر اليوم التاسع و العشرون من أغسطس للعام 2024م. أولى تباشير وصول تيار الكهرباء القومي إلى كامل مدينة الأبيض.

حيث دام إنقطاع التيار الكهربائي 116 يوم عاشتها المدينة في ظلام دامس و عانت فيه المرافق الصحية من عدم إتاحة خدماتها بسبب عدم توفر الكهرباء و غلاء الأساليب البديلة (الجاز).

و عودة الكهرباء إلى مدينة الأبيض تتم بشكل تدريجي بعد إنقطاعها منذ يوم 7 مايو الماضي مع أنباء عن سرقة زيوت بعض المحولات بأحياء من المدينة.

و يذكر أن مدينة الأبيض من المدن التي عاصرت ويلات الحرب منذ بداياتها الأولى و وقعت تحت حصار قوات الدعم السريع لولا تصدي الجيش السوداني للهجمات التي تعرضت لها المدينة مرارا و تكرارا.