عادت عصر اليوم التاسع و العشرون من أغسطس للعام 2024م. أولى تباشير وصول تيار الكهرباء القومي إلى كامل مدينة الأبيض.
حيث دام إنقطاع التيار الكهربائي 116 يوم عاشتها المدينة في ظلام دامس و عانت فيه المرافق الصحية من عدم إتاحة خدماتها بسبب عدم توفر الكهرباء و غلاء الأساليب البديلة (الجاز).
و عودة الكهرباء إلى مدينة الأبيض تتم بشكل تدريجي بعد إنقطاعها منذ يوم 7 مايو الماضي مع أنباء عن سرقة زيوت بعض المحولات بأحياء من المدينة.
و يذكر أن مدينة الأبيض من المدن التي عاصرت ويلات الحرب منذ بداياتها الأولى و وقعت تحت حصار قوات الدعم السريع لولا تصدي الجيش السوداني للهجمات التي تعرضت لها المدينة مرارا و تكرارا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنقطاعها منذ 7 مايو الماضي.. عودة الكهرباء إلى كامل مدينة الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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