منظمة أطباء بلا حدود..قوات الدعم السريع تحتجز شاحنتين من المساعدات الإنسانية

منظمة أطباء بلا حدود: رغم تعهد قوات الدعم السريع بتسهيل المساعدات الإنسانية في جنيف، لم نتمكن من استعادة شاحنتين متجهتين إلى مخيم زمزم للنازحين، تحتجزها قوات الدعم السريع في مدينة كبكابية. “بيان”

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