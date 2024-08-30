شرطة شمال كردفان تكرم منسوبى إدارة مكافحة التهريب بقوات الجمارك بالولاية

كرم مدير شرطة ولاية شمال كردفان سعادة اللواء شرطة الدكتور عبدالله عبدالرحمن عبدالله ادم بمكتبه منسوبي ادارة شرطة مكافحة التھريب بقوات الجمارك للجهود التى بذلوھا فى تنفيذ ضبطيات كبيرة من البضائع المهربة خلال الفترة الماضية بحضور العميد شرطة منصور جاد كريم عبدالله مدير قوات الجمارك بالولاية والعقيد شرطة فخر الدين تاج الدين بشرى مدير قوات السجون والمقدم شرطة الطيب بشير مدير قوات الدفاع المدنى. مدير شرطة شمال كردفان اشاد بالجھود الكبيرة لقوات الجمارك بالولاية عبر ادارة شرطة مكافحة التھريب فى تنفيذ الضبطيات الكبيرة للبضائع والسلع والأدوية التى تمت مؤخراً مشيراً إلى أن منع التهريب يساهم فى حماية الاقتصاد الوطنى خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمربھا الولاية والبلاد مطالبا منسوبى إدارة مكافحة التهريب ببذل المزيد من الجهد لمكافحة كافة اشكال التھريب. من جانبهم أعرب مديرو الادارات العامة والمتخصصة ومنسوبو قوات الجمارك بالولاية عن سعادتهم بهذا التكريم الذى يمثل دفعة معنوية لمواصلة الجهد لمكافحة التهريب بالولاية. سونا

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