قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية يزَور جرحي عمليات معركة الكرامة

زار اللواء ركن محمد عثمان حمد قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية يرافقه وفد من قوات. تجمع تحرير السودان بقيادة اللواء احمد محمد سليمان. وقدم العميد ركن صالح شلتوت محمد مدير مستشفى السلاح الطبي شرحا وافيا عن مصابي معركة الكرامة بالمستشفى العسكري والذي يترواح عددهم بين ١٨٠ – ١٥٠ وطمئن القائد عن الموقف الدوائي والإداري ووفرة التخصصات الطبية وقال لا توجد اشكالية وقال قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية ان الزيارة لها معاني ومضامين وجاءت لتفقد الجرحى ورفع روحهم المعنوية مشيدا بوقفتهم وتقديم أنفسهم وارواحهم من أجل هذا الوطن.

واكد اللواء عثمان ان القوات المشتركة تعمل مع القوات المسلحة صفا واحدا جنبا الي جنب من خلال مشاركتها في العديد من المحاور وتقاتل مع القوات المسلحة من أجل حماية هذا الوطن ولدحر المليشيا . من جانبه اكد اللواء احمد محمد سليمان ان الزيارة جاءت تضامنا مع القوات المسلحة وجرحي القوات المسلحة مؤكدا انهم في الحركات المسلحة والقوي المشتركة تضامنهم مع القوات المسلحة وقال إن الهم واحد مع كل الشعب السوداني وان الزيارة جاءت لرفع الروح المعنوية للجرحي ورسالته للشعب السوداني ان الهم هم الوطن ولن نتخلى عنه حتى يتحرر كل شبر منه. الجدير بالذكر انه تم تقديم كيس الجريح لمصابي معركة الكرامة .

سونا