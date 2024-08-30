الدعم السريع قال الكاتب خالد الإعيسر للمبعوث الأمريكي للسودان إذا احتكمنا لـ 10% فقط من مقاييس أمريكا لتصنيف المنظمات الإرهابية العالمية سنجد الميليشيا تجاوزت أضعاف. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر خالد الإعيسر للمبعوث الأمريكي: إذا احتكمنا لـ 10% فقط من مقاييس أمريكا لتصنيف المنظمات الإرهابية العالمية سنجد الميليشيا تجاوزت أضعاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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