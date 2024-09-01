أطباء بلا حدود : 20 رجلاً مسلحاً يرتدون زياً عسكرياً هجموا على مركز الشهيد وداعة الله بمنطقة الكلاكلة

20 رجلاً مسلحاً يرتدون زياً عسكرياً هجموا على مركز الشهيد وداعة الله بمنطقة الكلاكلة، جنوب ولاية الخرطوم وأجبروا الحراس تحت تهديد السلاح على فتح مرافق مختلفة وأخذوا 400 لتر من الوقود، ومعدات اتصالات ضرورية ومواد غذائية وحبسوا الحراس.

المنظمة تواصلت مع قوات الدعم السريع التي تسيطر على المنطقة، ومن الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية، سعياً لاستيضاح ظروف هذا السطو المسلح غير المقبول.

ندعو قوات الدعم السريع والوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية إلى المساهمة الفاعلة في الإعادة الفورية لجميع المواد المسروقة.

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