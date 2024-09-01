المدير العام لجهاز المخابرات يعطي الموافقة على رفع الحصانة من المشتبه فيهم في مقتل المواطن الأمين محمد نور بكسلا، وتسليمهم للجهات العدلية بحسب طلب النيابة العامة.

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