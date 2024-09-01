سقوط قتلى و جرحى جراء قصف الدعم السريع لمدينة سنار

قال تجمع شباب سنار إن “سكان مدينة سنار عاشوا أشد لحظات الرعب منذ حصارها من قبل الدعم السريع، حيث أدى القصف العشوائي العنيف الذي استهدف المنازل ودور الإيواء إلى سقوط عدد من القتلى”.

و أشار في بيان إلى اكتظاظ مستشفى سنار بالجرحى من المدنيين، واصفا ما حدث بأنه جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية واستهداف للمواطنين الأبرياء في منازلهم، بعد أن فروا من ويلات الحروب إلى دور الإيواء.

و جاء استهداف سنار بعد ساعات من وصول قافلة تجارية إلى المدينة، هي الأولى من نوعها منذ الحصار شبه الكامل الذي تفرضه الدعم السريع على المدينة منذ يونيو.