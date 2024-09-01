والي النيل الابيض يشيد بأدوار قوات المهام الخاصةفي تعزيز الأمن

أشاد الاستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض رئيس لجنة الأمن بالولاية بالادوار التي قامت بها قوات المهام الخاصة في محاربة الظواهر السالبة ودحض الشائعات كشف الخلايا النائمة والطابور الخامس والمساهمة الفاعلة في استتباب الامن من خلال مشاركتها الفاعلة في عمل اللجان الامنية المشتركة .

جاء ذلك لدى لقائه ببيت الضيافة بربك مساء أمس الدكتور عبد الحميد محمد الفاتح منير قائد قوات المهام الخاصة بالولاية ، بحضور الباشمهندس منتصر اسماعيل نائب قائد قوات المهام الخاصة بالولاية. وبحث اللقاء عدد من القضايا التي تسهم في تنفيذ مهام وواجبات القوات بالولاية .

وامتدح جهود القوات في القبض على عدد الضبطيات والمسروقات الكبيرة بمدن وارياف الولاية والتي تصب في مصلحة المواطن ، وتعهد الوالي بالاهتمام وتقديم المزيد من الدعم اللازم لقوات المهام الخاصة حتى تطلع بدورها في تعزيز الأمن الولاية وحماية المواطنين. من جانبه ثمن الدكتور عبد الحميد الفاتح الجهود الكبيرة التي يقوم بها والي الولاية في دعم المجهود الحربي من خلال دعم المؤسسات العسكرية والامنية والشعبية المختلفة وأعلن عن التزام قوات المهام الخاصة بالمضي قدما في القتال تحت إمرة القوات المسلحة السودانية بالصفوف الامامية بمعركة الكرامة ضد المليشيا المتمردة والمأجورين والعملاء والطابور الخامس حتى تحقيق النصر المبين .

وقال ان القوات ستعمل على تكثيف جهودها في حماية امن وممتلكات المواطن والمساهمة الفاعلة في انفاذ القرارات التي اتخذتها الولاية الخاصة بالطؤاريء وغيرها .

وأعرب عن شكره للوالي على اهتمامه بقضايا قوات المهام الخاصة والتزامه بتذليل كل العقبات والمعوقات .

سونا