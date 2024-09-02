ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بأكثر من مليون جنيه في الإسكندرية

الاسكندرية ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على عنصرين إجراميين بالإسكندرية بحوزتهما مخدرات بأكثر من مليون جنيه. واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصرين إجراميين – “لأحدهما معلومات جنائية”)، بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبحوزتهما 15,500 كيلو حشيش. تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات. الشروق نيوز

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