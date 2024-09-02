اعفاء محافظ الدمازين من منصبه وتعيينه رئيسا للمجلس الاعلى للشباب والرياضة

اصدر الفريق أحمد العمدة بادي حاكم اقليم النيل الأزرق اليوم قرارا باعفاء السيد يوسف الهادى محافظ محافظة الدمازين كما اصدر قرارا باعفاء السيد سعد الله عقار عنقر من منصب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة واصدر قرارا بتعيين السيد يوسف الهادى رئيسا للمجلس الاعلى للشباب والرياضة واصدر قرارا بتعين مولانا بشير عبدالله عثمان محافظا لمحافظة الدمازين. وفى سياق آخراصدر حاكم اقليم النيل الأزرق قرارا باعفاء متوكل عيسى ادم من منصب مدير عام هيئة التعدين بالاقليم وتعيين نائبه عماد نورين تمساح مديرا عاما للهيئة كما اصدر الحاكِم قرارا آخر باعفاء السيد الطاهر ابوبكربابكر من منصب مفوض مفوضية تنمية قطاع الرحل والرعاة والمزارعين ونائبه أسعد حسن الامام من منصبه وتعين الهادي يوسف محمد يوسف ونة مفوضا لقطاع تنمية الرحل والرعاة والمزارعين وقضى القرار بتعين محمد على رسلو نائبا له. سونا

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