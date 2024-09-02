غرفة طوارئ الدندر: قوات الدعم السريع تحرق قرية ود باشوش وتهاجم قرية شرشرا

قالت غرفة طوارئ الدندر بأنه قامت عناصر المليشيا بإطلاق النار على مركب نيلية “معدية” تحمل نساءً وأطفالاً وكباراً، حيث فتحت عناصر المليشيا عليهم النار في منتصف نهر الدندر وقتلوا على الفور. – قامت قوات الدعم السريع بحرق كامل لقرية ود باشوش ومهاجمة قرية شرشرا، ومازالت المليشيا تحشد عناصرها لمهاجمة قريتي درابة وبيضاء. – نجدد النداء للقوات المسلحة للقيام بدورها المنصوص عليه في القانون بحماية الأرض والمواطنين والممتلكات. الجزيرة – السودان

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