وقاية النبات بالنيل الأبيض تعلن جاهزيتها لمكافحة افتي الجراد والطيور

أعلنت إدارة وقاية النبات بولاية النيل الأبيض عن جاهزيتها لمكافحة افتي الجراد والطيور وحماية محاصيل الموسم الزراعي الصيفي . وقال الدكتور البشير الخليفة مدير وقاية النبات بالولاية في تصريح ( لسونا ) إن الوقاية الاستباقية ومكافحة الآفات الزراعية ساهمت بصورة جيدة في تأسيس المحاصيل الزراعية للموسم الزراعي الصيفي المطري الآلي والتقليدي . واكد إن إدارته تمكنت من مكافحة افة الفار منذ وقت مبكر رغم التحديات والظروف التي تمر بها البلاد . وأعلن الخليفة عن جاهزية الإدارة لمكافحة افه الجراد بأنواعه وافة الطير واضاف ان مبيدات الجراد والطيور موجودة بمخازن إدارة وقاية النباتات وأن الإدارة العامة لوقاية النباتات على المستوى الاتحادي تعاقدت مع شركة للطيران لتنفيذ برنامج المكافحة في حالة ظهور أي وجود للطيور . واشار إلي ان الإدارة وردت إليها بعض المعلومات عن بدء توافد الطيور في الغابات في المنطقة الجنوبية للولاية . سونا

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