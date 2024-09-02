وزير الخارجية المصري: ما يحدث في السودان هو من صميم الأمن القومي المصري

التقى وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي، اليوم رؤساء الهيئات الإعلامية الوطنية، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية والخاصة في مصر.

وقال النائب المصري رئيس تحرير جريدة الأسبوع، مصطفى بكري، ان وزير الخارجية اشار الى التحديات التي تواجهها مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، الأمر الذي يستوجب اصطفافا وطنيا، وأن يكون الكل في واحد.

وأضاف الوزير: “نواجه أزمات طارئة وأزمات ممتدة، ولا بد أن نتعامل مع هذه الأزمات وفقا لمبادئ القانون الدولي والمواثيق الدولية والحرص على أمننا القومي. نواجه أزمات في الشمال الشرقي (غزة) والغربي (ليبيا) والجنوبي (السودان) وهو من أخطر الأزمات، وما يحدث في السودان هو من صميم الأمن القومي المصري”.

ومضى في القول: ‏”مصر تحدثت باسم السودان في جنيف بعد رفض الفريق أول البرهان المشاركة، ورفضنا اتخاذ أية إجراءات عقابية من قبل دول أخرى بسبب عدم المشاركة. مصر ليست لها أي أجندة خفية في السودان، ولذلك الكل يقدر مشاركة مصر في حل الأزمة. جولة جنيف كانت كاشفة، ونحن أكثر طرف متضرر من الأزمة في السودان، وحريصون على دعم الشرعية والجيش السوداني، ولو سقط الجيش السوداني (لا قدر الله) انهارت الدولة وبدأ مخطط التقسيم”.

صحيفة السوداني