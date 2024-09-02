مقتل 8 مواطنين وإصابة أكثر من 14 مليشيا الدعم السريع تدوين امدرمان الفتيحاب

الدعم السريع

استمرارا في نهجها الإرهابي واستهداف المدنيين، ارتكبت قوات الدعم السريع مذبحة اليوم في منطقة الفتيحاب، مما أدى إلى مقتل 8 مواطنين وإصابة أكثر من 14 آخرين مصابين بجروح تتراوح بين معتدلة وشديدة. يأتي هذا السلوك الإرهابي من قبل الميليشيا في وقت تدعي فيه حماية المدنيين وممتلكاتهم، وهو ادعاء يضخمه مؤيدوهم السياسيون والإعلاميون. تكشف هذه المذبحة عن زيف ادعاءاتهم وتكشف أن الحرب التي تشنها الميليشيات هي في نهاية المطاف وبشكل أساسي ضد المواطنين.

الرحمة والمغفرة للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، والعار والعار للميليشيا وأنصارهم.