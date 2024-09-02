كسلا تدعو لتفويت الفرصة علي من يسعون لإحداث فتنة بالولاية

أعلنت لجنة أمن ولاية كسلا، تسمية المشتبه بهم في مقتل الشاب الأمين محمد النور، داخل مقر جهاز الأمن والمخابرات بالولاية، كإجراء أولي لتكملة إجراءات رفع الحصانة.

وأوضحت اللجنة في بيان اليوم الاثنين، أن مدير جهاز الأمن بالولاية تعامل مع الحدث بإحاطة النيابة وفتح بلاغ أمام النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف البيان، أنه بموجب ذلك تم تسليم الجثمان للمشرحة لإكمال الإجراءات ومن ثم قام مدير جهاز الأمن بالولاية بالاتصال بالإدارة الأهلية والسلطات الرسمية في الولاية للإحاطة.

وتابع بيان لجنة الأمن، قائلا (وبناء على ذلك حدثت احتجاجات وتجمهر للمواطنين وسط منطقة سوق مدينة كسلا وأمام مباني جهاز الأمن والمخابرات كرد فعل للحادث).

وأردف البيان (وتم على اثر ذلك الدعوة لاجتماع طارئ للجنة أمن الولاية صباح الأحد الأول من سيتمبر الحالي. وتداولت اللجنة في اجتماع مطول تداعيات الحادث ومآلاته، ولفعل مايمكن فعله بما يخمد أي فتنة ويمنع تداعيها).

وأوضح البيان، أن لجنة أمن الولاية تواصلت مع الإدارة الأهلية والقيادات المجتمعية والشبابية للنقاش معهم حول السبل الكفيلة لحفظ الأمن واحتواء الموقف، واستمعت إلى مطالب ذوي الفقيد حفاظا لحقوق كل طرف من الأطراف.

وأكدت لجنة أمن الولاية، في بيانها حرصها على حفظ الأمن والاستقرار الذي يسود ربوع الولاية.

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