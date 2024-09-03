وزير الخارجية المكلف يلتقي بنظيره الليبي

التقي السفير حسين عوض علي وزير الخارجية المكلف اليوم ببكين بوزير الخارجية الليبي.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها و التنسيق الكامل في المحافل الدولية والاقليمية وضرورة تعاون الحكومتين في مجابهة التحديات التي تواجه الدولتين

وقال وزير الخارجية المكلف في تصريح لوكالة السودان للانباء انه شكر الحكومة الليبية علي استضافتها للسودانين اللذين لجأوا اليها وامكانية فتح المدارس وتسهيل سبل الراحة لهم وقال في تصريح (لسونا)ان وزير الخارخية الليبي اكد ان ليبيا تعامل السودانين معاملة المواطن الليبي في التوظيف والتشغيل والدراسة ولاتطالبهم باي رسوم للتأشيرة. سونا

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