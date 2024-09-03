منظمة الدعوة الإسلامية توجه نداء مواساة وتضامن مع السودان

وحسب بيان صحفي صادر عن الأمانة العامة لمنظمة الدعوة الإسلامية بكمبالا اليوم، ان الإجتماع وقف على جهود وأعمال المنظمة في مجالات العمل الإنساني في افريقيا وإتخذ عدداً من القرارات والتوصيات التي تهدف الى معالجة بعض العقبات المالية والادارية وتطوير وتفعيل الأداء التنفيذي للمنظمة. وثمن أداء الأمانة العامة ومكاتب المنظمة في افريقيا بالرغم من التحديات التي تواجه المنظمة قبل الحرب وأثنائها. وأشاد الإجتماع الذي أجاز تقرير النصف الأول من العام 2024، بالمشروعات الإنسانية التي استفاد منها عشرات الآلاف من دول أفريقيا، وأثنى بصفة خاصة على جهود المنظمة في مجال الاغاثة ودعم الأوضاع الصحية بتوفير عشرات الأطنان من الأدوية لوزارة الصحة السودانية. وقال الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية د. أحمد آدم إن الاجتماع أكد على ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل تحالف العمل الإنساني من أجل السودان الذي بادرت المنظمة بتأسيسه مع عدد من منظمات العمل الانساني العالمية والوطنية. وكشف عن اشادة الإجتماع بمشروع انقاذ التعليم في السودان الذي شرعت أجهزة المنظمة وشركاؤها في تخطيطه وعرضه على الأصدقاء الخيرين والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة ودعا مجلس الادارة للإسراع في إكمال مطلوبات التنفيذ. وال جدير بالذكر، إن منظمة الدعوة الإسلامية، عادت بقوة لصدارة المشهد الإنساني بالسودان حيث قدّمت مساعدات مهمة للأسر المتضررة من الحرب كان أبرزها دعمها لوزارة الصحة السودانية في الفترة الماضية بأدوية ومستهلكات طبية بقيمة مليوني دولار بالإضافة إلى تقديم مساعدات غذائية في عدد من الولايات.

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