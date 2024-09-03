خريطة السودان قال الناطق الرسمي باسم التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية حذيفة عبد الله بأن ازدواجية المعايير في التعامل مع الملف الإنساني في السودان من قبل وكالات الأمم المتحدة تعتبر جريمة إنسانية. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر حذيفة عبد الله: ازدواجية المعايير في التعامل مع الملف الإنساني في السودان من قبل وكالات الأمم المتحدة تعتبر جريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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