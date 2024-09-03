• احتطبت عصابات مليشيا التمرد صباح ومساء اليوم عدة خسائر من هجومها الأرعن علي قاعدة حطاب العسكرية .. منذ يوم الجمعة الماضي أرسلت المليشيا حاشرين لتجميع القوات التي تم دحرها وكسرها مساء اليوم .. وبثت مليشيا التمرد أحاديث عن وجهة هذه القوات ومن ذلك قولهم إنها ستهاجم مدينة شندي وأخفت أمر التحرك عن بعض قادتها العسكريين والذين وجدوا أنفسهم في في أتون معركة حطاب ..

• مليشيا التمرد هدفت بهجومها اليوم علي قاعدة حطاب فتح الطريق لعبور شاحنات وقود إلي مناطق إنتشارها بولاية الجزيرة وسنار حيث تواجه المليشيات نقصاً حاداً في الوقود ..

• تم تدمير شاحنات وناقلات وقود المليشيا وتم تشتيت وقود الهجوم ..

• لن تتوقف عصابات التمرد عن محاولات الإنتحار علي بوابات حطاب ..

• يمكرون ويمكر الله .. والله خير الماكرين ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد